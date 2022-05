Bertolini: «Passaggio al professionismo grande passo avanti»

Le parole del commissario tecnico della nazionale femminile sul passaggio al professionismo del calcio femminile

Milena Bertolini, CT delle azzurre, è intervenuta nel corso del convegno «Il Calcio femminile, per NOI una questione di CULTURA» parlando del passaggio a professionismo.

«Rappresenta un grande passo avanti in termini di tutele. In passato si pretendevano prestazioni da professioniste, ma il trattamento economico per le ragazze era insufficiente. Il Mondiale del 2019 ha segnato un vero e proprio riscatto per il calcio femminile italiano. Finalmente le cose stanno cambiando, grazie alla cultura ed agli investimenti. Continuiamo a lavorare tutti insieme“. A riportare le parole è il sito della FIGC»