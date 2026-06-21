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Calciomercato

Besiktas Vlahovic, cifre da capogiro! Ingaggio ricchissimo e bonus alla firma

Published

50 minuti ago

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Vlahovic Juve esultanza

Besiktas, pressing totale su Dusan Vlahovic: maxi‑ingaggio e super bonus alla firma per convincere il serbo

Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus a pochi giorni dalla scadenza del contratto con la Juventus.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Besiktas sta spingendo con forza per portare il serbo a Istanbul. Il nuovo tecnico Vincenzo Italiano ha indicato il centravanti come priorità assoluta, forte del rapporto costruito nella precedente esperienza insieme.

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Il club turco ha messo in piedi un budget monstre da oltre 150 milioni per il mercato estivo e considera Vlahovic il colpo simbolo per tornare ai vertici continentali.

Offerta shock del Besiktas: 10 milioni l’anno più 5 di bonus

Per superare la concorrenza e convincere il giocatore, il Besiktas ha presentato una proposta economica impressionante:

  • 10 milioni di euro a stagione,
  • bonus alla firma da almeno 5 milioni.

Italiano sta lavorando in prima persona, spiegando al serbo la centralità del progetto tecnico e il ruolo da leader offensivo che lo attende.

La Juventus, dal canto suo, ha tentato un ultimo rilancio: un rinnovo annuale da 8 milioni complessivi, bonus inclusi, per evitare l’addio a parametro zero.

Il nodo Champions frena Vlahovic: contatti con big europee

Nonostante le cifre stellari, Vlahovic non è ancora convinto della destinazione. A pesare è soprattutto l’assenza della Champions League, competizione che il classe 2000 considera una priorità assoluta.

Il suo entourage ha sondato il terreno con Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, ma finora nessuna delle tre big ha avanzato offerte concrete.

Settimana decisiva per la Juventus

La Juventus resta alla finestra, consapevole che i prossimi giorni saranno determinanti per definire il destino del proprio reparto offensivo.

Tra pressing turco, dubbi del giocatore e mancate mosse delle big europee, il dossier Vlahovic è destinato a diventare uno dei temi più caldi di questa fase finale di mercato.


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