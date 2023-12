Betis Siviglia, ufficiale il rinnovo di Isco

Il Betis Siviglia ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Isco, centrocampista spagnolo ex Real Madrid

Il Betis Siviglia, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto di Isco fino al 30 giugno 2027.

Il centrocampista spagnolo ex Real Madrid era arrivato la scorsa estate da svincolato. In questo inizio di Liga si è rivelato tra i calciatori più decisivi e in forma di tutto il campionato, meritandosi così il rinnovo di contratto con i biancoverdi.