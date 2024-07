Bianchin sul Milan di Fonseca: «VI SPIEGO come giocherà lui rispetto al sistema di Stefano Pioli»

Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha voluto parlare del Milan di Fonseca e di come giocherà la squadra rossonera

Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha voluto parlare del Milan di Fonseca e di come cambierà la squadra rispetto a Pioli. Ecco le dichiarazioni in esclusiva a MilanNews24.

Sul Fonseca che vedremo “in campo”: modulo e idee di gioco. Quanto cambierà il Milan rispetto a quello visto con Pioli e cosa potrebbe fare la differenza sul piano tattico rispetto alla scorsa stagione?

«Io credo che vedremo un Milan molto diverso. Pioli cercava di sfruttare le caratteristiche di questa rosa giocando uomo su uomo, tutto campo. Il suo Milan negli ultimi anni è stato una squadra di transizioni, che recuperava palla e ripartiva verticale.

Fonseca è un allenatore molto offensivo e ama molto di più il possesso. Il Lille era secondo per possesso palla nella zona centrale del campo con i centrocampisti che palleggiano maggiormente per gestire la partita. Mi aspetto, quindi, una differenza per quello che verrà chiesto, ad esempio, a Loftus-Cheek che non sarà più solamente un giocatore da attacco area».

«Inoltre mi aspetto un Milan che difenda in maniera differente, vedremo la difesa a quattro e magari alcuni giocatori usati in maniera un po’ diversa. Per esempio, mi chiedo se Pulisic sarà soltanto l’esterno destro, come era stato per tutta la scorsa stagione, o magari se ci possa essere una tentazione di usarlo da trequartista o a sinistra quando non ci sarà Leao. Ovviamente anche Morata è molto diverso da Giroud, ci sarà un centravanti che si muove di più e che sarà più cercabile con altre soluzioni rispetto al cross».