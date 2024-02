Biglietti Atalanta Bologna, dove prendere i ticket del match - Calcio News 24

I biglietti per Atalanta Bologna usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium

Tramite il sito ufficiale, l’Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per il contro il Bologna

I ticket verranno venduti il 13 febbraio alle 10:00 tramite il sito Vivaticket con i seguenti prezzi:

Curva Pisani: 20 €

R. Scoperta 45 €

R. Coperta 60 €

Tribuna Centrale 90 €

Tribuna Nerazzurra 120 €

Tribuna Vip con hospitality ‘Vip Lounge’: 279 €

Pitch View con hospitality ‘Vip Lounge’: 279 €

Due le promozioni attive per questa partita:

– iniziativa a TARIFFA UNDER 14;

– i possessori di Dea Card in corso di validità potranno acquistare i biglietti di Tribuna d’Onore e Tribuna Centrale a metà prezzo.