Biglietti Torino Frosinone, dopo il derby l’Olimpico ci riprova: il dato 

Torino Frosinone è il prossimo match in programma per i granata, il tifo risponde presente e l’Olimpico prova a ripetersi dopo il derby

Numeri che parlano chiaro. Sono quasi 28.000 (27.788 per esser precisi) i tifosi che sabato 13 aprile hanno assediato le tribune dello Stadio Olimpico Grande Torino in occasione del 185° derby della Mole. Se la stracittadina tra Torino e Juventus sul rettangolo di gioco non ha regalato uno spettacolo non proprio mirabolante – non un Real Madrid Manchester City per intenderci – lo stesso non si può dire per quanto accaduto sugli spalti.

Le 7mila bandiere distribuite dalla Curva Maratona, così come i vessilli e le sciarpe granata disseminate sui seggiolini stracolmi di pubblico, hanno regalato un colpo d’occhio non indifferente. Per altro, proprio la partita valida per la giornata numero 32 di Serie A, ha fatto registrare il record di tagliandi venduti in una singola sfida nell’impianto sportivo piemontese, da quando la scuderia sabauda ha fatto ritorno nel massimo campionato italiano.



Dati, che danno continuità al trend positivo inanellato dai sostenitori della squadra di Juric in questa stagione. E che sfumano ancor di più più sullo sfondo i numeri indubbiamente sottotono – sempre in termini media presenti nei match casalinghi – degli ultimi anni (Covid, naturalmente, permettendo).

Ed è così che il Grande Torino proverà a ripetersi la prossima domenica, quando Zapata e compagni faranno ritorno tra le mura amiche per affrontare il Frosinone. Replicare il primato del derby è, ovviamente, impossibile. Ciononostante anche complici le tante promozioni ‘schierate’ dalla società, la vendita dei tagliandi procede a ritmi indiscutibilmente positivi. Saranno le (seppur timide) speranze europee, o i prezzi particolarmente vantaggiosi, ma il Torino sta ritrovando il suo pubblico. E questo, è già di per sé una prima vittoria.