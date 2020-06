Bilancio Roma, conti in rosso per 126,4 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 è pari a 280,5 milioni

Sale ancora il debito della Roma. Come riportato dal Messaggero, in una relazione pubblicata in tarda serata dal club e indirizzata agli azionisti, la società ha rivelato la situazione economico-finanziaria: al 31 marzo 2020 c’è un passivo di 126,4 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto, invece, al 31 marzo 2020 è pari a 280,5 milioni di euro, e si confronta – si legge sul quotidiano – con un valore pari a 261,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e 240,9 milioni di euro al 30 giugno 2019. Ora la cessione diventa praticamente indispensabile.