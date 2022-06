Birindelli: «Mancherà il carisma di Chiellini alla Juventus. Pogba e Di Maria…». Le parole dell’ex terzino bianconero

Alessandro Birindelli ha parlato dell’addio di Chiellini e di Juventus ai microfoni di Tuttosport. Ecco le parole dell’ex terzino bianconero:

L’ADDIO DI CHIELLINI – «Se penso alla Juve del 2002, avevamo sei-sette giocatori con la sua straordinaria personalità, con il suo carisma. Ora ne vedo molti meno, quindi comprendo molto bene i motivi che portano la Juventus a inseguire gente come Pogba e Di Maria: serve personalità per evitare le altalene di risultati dell’ultimo campionato, in cui bastava essere più focalizzati per poter lottare per lo scudetto con Milan, Inter e Napoli. Appena la Juventus ritroverà il senso di appartenenza, come quello che ha contraddistinto l’era Lippi, tornerà grandissima. In questo senso, avere elementi di spessore umano all’interno del gruppo, aiuta tantissimo: per vincere serve questo, non ci sono altre ricette».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24