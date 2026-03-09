Hanno Detto
Bisseck torna sul KO col Milan: «Se mi avessero detto che avremmo perso due derby per vincere lo scudetto avrei firmato. Tanti club mi vogliono? Sono concentrato solo su una cosa»
Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, è tornato sulla delusione per la sconfitta rimediata ieri sera nel derby di campionato contro il Milan
Salito sul palco al Carro Social Club a Sesto San Giovanni in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, è tornato sulla sconfitta rimediata nel derby contro il Milan.
QUANTO SENTIAMO IL DERBY? – «Tanto. È una partita che vogliamo vincere ogni stagione è questa, ma negli ultimi due anni non va tanto bene. Se negli ultimi anni mi avessi detto che perdiamo entrambi i derby ma vinciamo lo scudetto, io firmo. Sette punti di vantaggio? Ci sono ancora 10 partite da giocare, essere a +7 è una cosa buona. In campionato stiamo facendo una bella stagione, ma 10 partite sono tante. Dobbiamo continuare a lavorare. Tante squadre mi vogliono? È sempre così quando fai bene, ci sono squadre che ti chiamano. Io sono concentrato sull’Inter, ci sono ancora in palio due trofei».
