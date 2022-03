Ascolta la versione audio dell'articolo

Genoa, l’ad Blazquez: «Crediamo alla salvezza, ma pensavamo che Shevchenko…». Le parole del dirigente dei rossoblu

Andres Blazquez, manager di 777 Partners e consigliere d’amministrazione del Genoa, è stato ospite di Telenord nella trasmissione ‘We Are Genoa‘. Le sue parole.

La salvezza e’ difficile ma fino a quando sarà matematicamente possibile noi ci crederemo. Se dovessimo andare in serie B di certo rimarremo qui anzi, posso dire che sto cercando casa. Va detto che la squadra sta giocando bene e vorrei far notare che le ultime gare giocate le avremmo anche potute vincere. Ma io dico che ce la facciamo. Non posso proprio credere che andremo in serie B. Siamo una squadra in serie A e rimarremo in serie A anche l’anno prossimo. Con l’Empoli domenica faremo bene.Piatek? Mai provato ad acquistarlo. Pensavamo che Shevchenko avrebbe fatto molto bene anche per questo gli avevamo fatto un contratto di tre anni. Alla fine posso dire solo che abbiamo sbagliato. Direi una bugia dicessi una cosa diversa”