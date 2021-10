Bologna, Binks: «Qui sto imparando molto e mi sto divertendo»

Il difensore del Bologna Binks ha parlato del suo adattamento al calcio italiano

Luis Binks, difensore del Bologna, in conferenza stampa ha parlato del suo adattamento al calcio italiano.

ADATTAMENTO – «Penso che il mio percorso a Montreal sia stato buono, ma qui sto imparando molto e mi sto divertendo. Dal momento in cui ho siglato l’accordo con il Montreal la mia volontà è sempre stata quella di giocare nel calcio europeo. Per quando riguarda il Tottenham, li ho fatto l’esperienza nell’Academy che mi ha sicuramente dato tanto, ma la mia volontà è sempre stata quella di giocare in Europa».