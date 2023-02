Bologna, De Leo: «La malattia di Mihajlovic fu uno shock»

Le parole di Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, sulla malattia dell’ex allenatore del Bologna

Emilio De Leo, storico collaboratore di Sinisa Mihajlovic ha parlato della malattia dell’ex allenatore del Bologna a Il Mattino.

PAROLE – «È stato uno shock. Pur volendo come sempre apparire forte e determinato, anche lui era commosso. Un momento emotivamente coinvolgente. Ma il sangue ci si è gelato a Verona quando lo abbiamo rivisto dopo quella videochiamata alla prima di campionato. Nessuno si aspettava che venisse e l’impatto è stato fortissimo: era irriconoscibile. L’ultimo contatto con lui è stato quando mi ha comunicato l’esonero dal Bologna. Sono andato a Roma appena ho saputo che la situazione si era aggravata. Era in coma e dormiva. In ospedale c’era tutta la famiglia. Gli ho dato un bacio e gli ho tenuto la mano. Spero gli si sia arrivata una vibrazione».