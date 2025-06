Il Bologna ci riprova per Diogo Leite: è lui il sostituto di Lucumì, le ultime

Il Bologna punta su Diogo Leite come sostituto di Lucumì: dopo un tentativo fallito la scorsa estate i rossoblù tornano alla carica

Un anno fa il Bologna aveva sondato l’Union Berlino per Diogo Leite e Robin Gosens, ma senza successo. Oggi la pista Leite si è riaperta: secondo la Gazzetta dello Sport il difensore portoghese, in scadenza tra un anno e deciso a non rinnovare, è tornato nel mirino del club emiliano, soprattutto perché Jhon Lucumí sembra destinato a lasciare. La clausola rescissoria del colombiano è di 28 milioni e su di lui ci sono club inglesi, turchi e anche la Roma. Il Bologna, nel frattempo, sta cercando di blindare Sam Beukema con un rinnovo fino al 2029 per respingere l’interesse del Napoli, e valuta l’ex compagno Idzes come eventuale alternativa. Per Leite è stata avanzata un’offerta informale da 8 milioni, considerata troppo bassa dall’Union, che chiede circa 13 milioni, pur avendo pagato il giocatore 7,5 nel 2022.

Leite, classe 1999, 30 presenze nell’ultima stagione e un gol al Borussia Dortmund, ha già giocato in Portogallo e in Germania, e ha espresso il desiderio di provare nuove esperienze. É seguito da diversi club in Premier, Bundesliga e Ligue 1. Il Bologna, però, resta in corsa e spera che l’imminente uscita di Lucumí liberi lo spazio per l’affondo. Il difensore ha raccontato recentemente la sua esperienza con Bonucci all’Union, sottolineando quanto abbia imparato dalla scuola difensiva italiana, che potrebbe ritrovare tornando in Serie A. Ritrovare anche Gosens, oggi alla Fiorentina, sarebbe come chiudere un cerchio iniziato dodici mesi fa. Ora, molto dipenderà dalla cessione del colombiano e dalla capacità del Bologna di alzare la propria offerta per anticipare la concorrenza.