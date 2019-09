Bologna, Dzemaili ha una missione: «Rendere fiero di noi Mihajlovic»

Bologna, Dzemaili ha una missione a pochi minuti dalla sfida contro il Brescia: «Rendere fiero di noi Mihajlovic»

Dzemaili, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida in casa del Brescia. Con un pensiero fisso in testa.

Il rossoblù, infatti, ha dedicato un pensiero a mister Mihajlovic, che oggi non sarà in panchina. «Sentiamo sempre vicino a noi il mister, anche quando non c’è sappiamo le sue idee e cosa fare in campo. Tocca a noi dare tutto per renderlo fiero».