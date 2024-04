Bologna Freuler: «Ottima prova, ci è mancato solo il gol»

Le parole di Remo Freuler, centrocampista del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in casa contro il Monza

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Bologna con il Monza. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Non abbiamo messo la palla dentro, se non segni non puoi vincere. Abbiamo giocato nel modo giusto, peccato non aver fatto gol. Noi siamo tristi per stasera, perché volevamo vincere e non ci siamo riusciti, ma la prestazione è stata migliore rispetto a quella della scorsa settimana».

ROMA – «Giochiamo con una squadra forte, che sta molto bene, ma non abbiamo paura di nessuno. Dovremo andare a Roma e giocare con tranquillità. Queste partite ci aiutano a crescere, abbiamo una squadra giovane, da questo momento si esce tutti insieme».