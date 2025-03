Bologna, brutte notizie per Italiano: altri due pezzi della rosa ko prima del Venezia. Il bollettino medico

Doppia tegola per Vincenzo Italiano che perde per la prossima sfida del Bologna, in casa del Venezia, Lykogiannis e De Silvestri per infortunio. Paura anche per Castro

A due giorni dalla trasferta di Venezia del Bologna, che segna la ripresa del campionato, Vincenzo Italiano riabbraccia quasi tutti i suoi nazionali, ma deve fare i conti con la lista degli infortuni aumentata nelle scorse ore.

Come riportato da Ansa, infatti, nella giornata di ieri, non si sono allenati Lykogiannis, per un trauma distorsivo della caviglia destra e De Silvestri a causa dell’influenza, con i due giocatori che andrebbero ad aggiungersi alla possibile assenza di Castro che rientrerà nel pomeriggio dall’Argentina con una caviglia da valutare.

Assenti ancora agli allenamenti per via della nazionale anche Dominguez e Lucumi che rientreranno domani in gruppo, giorno della rifinitura.