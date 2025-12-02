Bologna, brutte notizie per Italiano: gli esami hanno confermato la lesione. Quante partite salta e i tempi di recupero del giocatore

Bologna, dopo la sconfitta con la Cremonese arriva un’altra tegola: si ferma Vitik. Il giocatore potrebbe rientrare solamente fra una ventina di giorni

La pesante sconfitta interna contro la Cremonese (1-3) non ha lasciato al Bologna soltanto il rammarico per un risultato sorprendente e decisamente negativo, ma anche una nuova emergenza in vista delle prossime sfide di campionato. Nel corso della partita disputata al “Dall’Ara”, il difensore Martin Vitik è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico che già durante il match aveva destato parecchia preoccupazione nello staff rossoblù. Nelle ore successive, il Bologna ha reso noti gli esiti degli esami strumentali, confermando uno stop che arriva nel momento meno opportuno.

Il responso medico: lesione all’adduttore destro

Il Bologna ha comunicato che Vitik ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro. Sebbene non si tratti del più grave degli infortuni muscolari, il problema richiede uno stop prudenziale e un percorso riabilitativo preciso per scongiurare ricadute. Il centrale ceco, classe 2003, aveva avvertito dolore proprio durante la sfida contro i grigiorossi, costringendo i medici a intervenire immediatamente per una prima valutazione. La diagnosi conferma ora che Vitik dovrà fermarsi, rinunciando ad alcune partite importanti del calendario del Bologna.

Tempi di recupero: il Bologna spera nel rientro per Natale

Le tempistiche indicate dal club parlano di circa tre settimane di stop. Questo significa che il Bologna dovrà fare a meno del difensore nelle prossime gare di Serie A e, soprattutto, nel big match del 14 dicembre contro la Juventus. La sfida contro la formazione di Luciano Spalletti rappresenta un crocevia cruciale per le ambizioni europee del Bologna, attualmente impegnato nella lotta al quarto posto proprio con i bianconeri.

L’assenza di Vitik costringe il Bologna a rivedere le proprie strategie difensive in un momento estremamente delicato della stagione. L’obiettivo dello staff medico è recuperare il giocatore almeno per le ultime gare dell’anno solare, oppure per la ripresa successiva alla pausa natalizia. Tuttavia, per la sfida di metà dicembre il difensore sarà certamente indisponibile, lasciando un vuoto importante nella retroguardia.

Italiano in emergenza difensiva

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, dovrà ora ridisegnare il reparto arretrato, perdendo una pedina fondamentale nelle rotazioni. Dicembre si preannuncia un mese complicato, fitto di impegni e determinante per il prosieguo del campionato. Con Vitik ai box, il Bologna dovrà affidarsi alle alternative di reparto, sperando che il percorso riabilitativo del giovane difensore proceda senza intoppi.