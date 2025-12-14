Bologna-Juventus streaming gratis? Dove vedere diretta live

Tra le partite di oggi c’è anche la sfida che chiuderà le fila della 15° giornata di Serie A, ovvero il posticipo Bologna-Juventus. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie europee: i felsinei in Europa League contro il Celta Vigo, i bianconeri in Champions contro il Pafos.

In casa bianconera negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di una Juventus in vendita. Alla fine è arrivata la risposta di Exor a Tether: niente cessione, la società piemontese rimane degli Elkann.

Detto questo, a tutti gli effetti il match di questa sera è uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco nel dettaglio dove vedere Bologna-Juventus in streaming.

Bologna-Juventus streaming: dove vedere la diretta

Nel calendario della Serie A 2025-2026 fa capolino la sfida fra Bologna e Juventus. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 39,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Bologna-Juventus: probabili formazioni

Vincenzo Italiano deve ancora rinunciare a diversi punti fermi della squadra: Skorupski, Vitik, Freuler e l’ultimo infortunato Casale non saranno disponibili. La linea difensiva è praticamente obbligata, con Heggem e Lucumì al centro, anche se il colombiano non è al meglio per un fastidio al tendine d’Achille.

In mediana sarà Moro a fungere da sostegno per Ferguson, mentre in attacco Dallinga parte leggermente avanti rispetto a Castro. Sulla trequarti dovrebbe agire Odgaard, con Orsolini favorito sulla fascia destra, anche se Bernardeschi sta spingendo per un posto da titolare. Tra i pali ci sarà Ravaglia, preferito al giovane Pessina.

Sul fronte bianconero, chi potrebbe giocare contro il Bologna? La scelta del sistema difensivo dipende dalle condizioni di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano spinge per rientrare, ma Spalletti potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto per evitare ricadute.

Con lui in campo diventerebbe naturale il passaggio alla difesa a quattro; senza di lui, invece, il tecnico sarebbe orientato a mantenere il terzetto arretrato, con il consueto arretramento di Koopmeiners sul centro-sinistra. A centrocampo dovrebbe esserci ancora Locatelli, nonostante le critiche dopo la prova contro il Pafos, affiancato da Thuram. In avanti rimane intoccabile Yildiz, che comporrà il reparto offensivo insieme a Conceição e David.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Per quanto riguarda le designazioni arbitrali, è stato scelto Massa.