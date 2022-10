Bologna, aria di rivoluzione invernale: le idee di Sartori

Il Bologna prepara la rivoluzione nel mercato invernale e Sartori ha organizzato un confronto con Thiago Motta per avere le sue indicazioni

A metà novembre la società e il diesse parleranno con l’allenatore per avere indicazioni sul mercato. Partirà una vera e propria rivoluzione per cambiare la rotta della squadra, partita per altri obiettivi in stagione. Ora serve trovare risultati positivi in attesa della sosta per il Mondiale. Lo scrive il Corriere dello Sport.