Bologna, Mihajlovic stila le priorità: serve un attaccante di peso

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si è mosso con decisione a gennaio, concludendo l’affare Barrow: ma non è ancora finita

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si è mosso con decisione a gennaio per concludere l’affare Musa Barrow. L’ex Atalanta si è subito ambientato, risultando come uno dei migliori nel suo scorcio in rossoblu.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Mihajlovic avrebbe messo lui al centro del progetto, accantonando Santander: non da scartare la sua partenza a giugno. Uno dei profili più intriganti per il Bologna è Favilli.