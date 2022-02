Bologna, Orsolini: «Il Siviglia mi voleva, ma ho ancora da imparare in Italia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Bologna Orsolini ha parlato delle sirene di mercato dalla Spagna nel mese di gennaio

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, in conferenza stampa ha parlato del suo momento in rossoblù e delle sirene dalla Spagna nel mercato invernale.

NUOVO RUOLO – «Ora è diverso perché abbiamo cambiato modulo e mi sto trovando bene nella nuova posizione. Questo è dovuto anche alla qualità e all’esperienza di Arnautovic. Ho trovato continuità e questo per me è fondamentale».

CONDIZIONI – «A Cagliari ho subito una brutta botta che mi permetteva di giocare ma con un fastidio a volte davvero insopportabile. La sosta ha sicuramente aiutato e dopo Verona ho avuto un forte dolore. Ho ancora qualche fastidio, ma sicuramente inferiore e questo non mi impedirà di giocare».

MIHAJLOVIC – «Ogni tanto si possono avere pensieri diversi. Essere allenato da lui significa prendere le cose di petto. A lui si può dire tutto, chiaramente con i giusti modi, perché gli piace il confronto. Ho imparato a comportarmi e a relazionarmi con lui».

SIVIGLIA – «Sì, ma non mi ci sono focalizzato troppo. Ho preferito non intraprendere questa strada, ho ancora tanto da imparate in Serie A. Il Siviglia è un grandissimo club, ma ho preferito essere qui. Inoltre, ci sono state altre uscite e non volevo indebolire ulteriormente la squadra. Ora ho ritrovato gol e serenità».