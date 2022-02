Bologna, problemi per il rientro di Barrow dall’Africa: in dubbio per l’Empoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Bologna Barrow ha avuto dei problemi nel rientro dall’Africa ed è in dubbio per la partita contro l’Empoli

Dopo una Coppa d’Africa giocata da protagonista, Musa Barrow non è ancora riuscito a rientrare in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Gambia è rimasto bloccato in Camerun per due giorni, si dice per motivazioni legate ai tamponi, e per questo motivo il ritorno in patria che doveva avvenire domenica è scalato di due giorni.

E così è slittato anche il rientro in Italia, con Barrow che potrebbe adesso tornare in Italia tra venerdì e sabato e saltare il match che il Bologna giocherà contro l’Empoli.