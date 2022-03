Bologna, Saputo: «Sarebbe una grande delusione chiudere come gli altri anni»

Joey Saputo, presidente del Bologna, analizza la situazione attuale della società rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni de Il Resto del Carlino, Joey Saputo ha così parlato del Bologna. Le dichiarazioni del presidente rossoblù.

SITUAZIONE – «All’inizio però qui c’era da ricostruire tutto: quando siamo arrivati avevamo solo due o tre giocatori di proprietà, adesso sono tutti i nostri. Poi è arrivato il Covid che ha creato grossi problemi nel calcio, ma abbiamo comunque deciso di non vendere giocatori che avevano richieste e ne abbiamo presi alcuni per fare il salto di qualità. Abbiamo fatto un grande sforzo, ad esempio per prendere Arnautovic, fortemente voluto dal nostro staff tecnico. Ecco, per me abbiamo già tutto per fare questo salto di qualità: giocatori, allenatori, staff tecnico».

MANCANZE – «Non lo so, io non sono nello spogliatoio tutti i giorni. Questa domanda dovrebbe essere girata alla nostra area tecnica, a me piacerebbe sapere perché abbiamo fatto un’eccellente girone d’andata con 27 punti e poi siamo calati così. Per me sarebbe una grandissima delusione finire la stagione come negli ultimi anni».