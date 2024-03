Bologna Zirkzee, il prezzo sale e la Premier bussa alla porta

Zirkzee non smette di stupire e ora la Premier League bussa alla porta: Arsenal e Manchester United stanno seguendo l’attaccante del Bologna

Pagato appena 8,5 milioni due anni fa dal Bologna, adesso Zirkzee ne vale una sessantina. Per la gioia pure del Bayern Monaco, che vanta il 50% sulla vendita. I tedeschi, inoltre, possono anche riprenderselo pagando 40 milioni alla società di Saputo. Ovviamente serve il sì di Joshua, che al momento non sembra così attratto dalla possibilità di tornare in Germania. Nel suo futuro vede di più la Premier League o una big di Serie A. E anche qui le pretendenti non mancano: il Milan l’ha messo nel mirino da ottobre, ma attenzione al Napoli dovesse cedere Osimhen. Lo scrive Tuttosport.