Boniface Milan, Romano fa il punto: «Considerato a lungo in uscita dal Bayer, ma l’arrivo di ten Hag…»

Boniface Milan, Fabrizio Romano: «Considerato a lungo in uscita dal Bayer, ma l’arrivo di ten Hag…». Le ultimissime di mercato

Victor Boniface, centravanti nigeriano classe 2000 del Bayer Leverkusen, è diventato uno degli obiettivi più ambiti per l’attacco del Milan. Fisicamente imponente e abile nel proteggere il pallone, Boniface ha attirato l’attenzione di diversi top club europei grazie alle sue prestazioni nella Bundesliga. Tuttavia, la sua possibile partenza dalla BayArena sembra ora tutt’altro che scontata.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione. L’arrivo di Erik ten Hag sulla panchina del Bayer ha modificato radicalmente le prospettive attorno al giocatore. Il tecnico olandese, noto per il suo calcio offensivo e la valorizzazione dei giovani talenti, ha identificato Boniface come pedina fondamentale per il suo progetto tecnico.

PAROLE – «Boniface è stato considerato a lungo in uscita dal Bayer, ma l’arrivo di ten Hag ha cambiato tutto. Il Bayer Leverkusen come minimo chiede 40/45 milioni di euro per la cessione»

Il nuovo corso di ten Hag cambia il futuro di Boniface

Ten Hag, ex allenatore di Manchester United e Ajax, è considerato uno stratega moderno e attento al dettaglio. Il suo arrivo ha portato a una rivalutazione interna: Boniface, inizialmente vicino alla cessione, è stato reintegrato al centro del progetto sportivo. Le sue qualità fisiche e la capacità di finalizzare lo rendono perfetto per lo stile di gioco del nuovo allenatore.

Di conseguenza, il Bayer Leverkusen ha alzato notevolmente il prezzo del cartellino: ora si parla di una valutazione tra i 40 e i 45 milioni di euro. Una cifra che rappresenta una barriera significativa per i club interessati, incluso il Milan.

Le strategie rossonere e le prospettive di mercato

Il Milan, alla ricerca di un attaccante completo per rinforzare il reparto offensivo, dovrà riflettere attentamente sull’investimento richiesto. Con Boniface ritenuto incedibile a meno di offerte molto elevate, la dirigenza rossonera potrebbe virare su alternative.

Intanto, il nome di Boniface resta al centro del mercato estivo, con il Bayer pronto a blindarlo per costruire una squadra competitiva sotto la guida di Erik ten Hag. Il prossimo futuro del giocatore sarà uno dei temi caldi da monitorare nelle prossime settimane.