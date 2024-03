Bonini Juve: «Manca organizzazione di gioco. Serve un calcio migliore»

Massimo Bonini, ex giocatore della Juventus degli anni 80, ha parlato a Tuttosport dei bianconeri e del loro momento in stagione

CONTINUITA‘ – «Continuità. Quest’anno la Juve ha avuto troppi alti e bassi. Inoltre bisogna giocare un calcio migliore e che dia più emozioni. Anche quando ha vinto, la Juve non ha convinto. Adesso c’è da dire che gira pure male: ultimamente meritava di raccogliere di più».

CHIESA – «Federico non convince come seconda punta. Le sue migliori partite sono state da esterno di fascia. Se giochi col 3-5-2 serve uno con caratteristiche diverse da Chiesa al fianco di Vlahovic. Lui non ha i movimenti senza palla dell’attaccante. Chiesa è bravo a partire largo e puntare l’uomo in percussione».

GIOCO – «Manca un organizzazione di gioco. La Juve fa gol principalmente su palle inattive. Non vedo movimenti senza palla e un gioco corale dei calciatori. C’è poca fluidità e ancor meno idee in fase di possesso. Tanto che la palla spesso torna sempre indietro. Ci sono gare in cui Gatti, Bremer e Danilo si passano la palla 25 volte tra loro perché nessuno fa movimento. E secondo me i centrocampisti della Juve non sono neanche così scarsi come qualcuno li dipinge…».