Boninsegna: «L'Inter ha fatto la sua partita. VAR? Quello di Bastoni era rigore ma...»

Roberto Boninsegna, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 sulla partita tra Juve e Inter. Le sue dichiarazioni:

JUVE INTER – «La VAR ha risolto alcuni problemi ieri sera. L’Inter non ha rubato niente ha fatto la sua partita e ha colto una vittoria importantissima. La Juventus è stata sfortunata»

LAUTARO DZEKO – «Si sono visti poco. Quando un attaccante non trova occasioni da gol vuol dire che la squadra non crea».

BILANCIO JUVE – «Ha giocato bene ed è stata sfortunata. Allegri ha detto bene di voler pensare di restare agganciati alla corsa al quarto posto».

INTER – «L’Inter di Conte era più forte, e la stagione mi fa pensare che il livello si sia equilibrato. Un finale di stagione bellissimo».

SCUDETTO – «Sono tifoso dell’Inter e non posso non dire che i nerazzurri non vincano lo Scudetto. Spero possano vincerlo alla fine. Ieri vittoria determinante».

VAR – «Sicuramente c’è disparità di giudizio. A volte interviene e a volte no, si devono mettere d’accordo su certe situazioni. Quello di Bastoni era rigore».

ITALIA – «L’Europeo lo abbiamo vinto meritatamente. Il campanello d’allarme c’era già lì visto che tre partite sono finite ai rigori. Non mi sono piaciute le parole di Mancini quando ha detto che voleva andare al Mondiale e vincerlo, prima ti devi qualificare».