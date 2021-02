Juventus, Bonuci: «Agnelli-Conte? Le immagini parlano chiaro»

Bonucci: «Conte? Parlano le immagini. Ma con gli stadi vuoti…». Le dichiarazioni del difensore della Juventus a Sky Sport

Leonardo Bonucci è stato intervistato da Sky Sport verso Napoli-Juve.

CONTE-AGNELLI – «C’è poco da aggiungere. Le immmagini parlano chiaro. Quello che è successo è brutto. Non sta a me giudicare, bastano le immagini. Noi dobbiamo essere d’esempio ma a volte diventa difficile in certe situazioni. In campo non pensi sempre. Premesso che dobbiamo essere quelli che tracciano una linea, in alcune partite tensione e adrenalina ti fanno essere qualcosa di diverso rispetto a quello che vorresti essere e trasmettere. Certi episodi capitano e sono amplificati dallo stadio vuoto. Si sentono anche gli starnuti. Bisongerebbe cercare di non enfatizzare, chiunque può avere tensioni in ambito lavorativo che sfociano in litigate. Siamo esseri umani e a volte certe situazioni possono sfuggire. A volte non ci si faceva caso con lo stadio pieno. Ma non è niente di nuovo, noi proveremo a stare più attenti. Purtroppo quando la posta in palio è alta pò succedere».

