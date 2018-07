Cosa ha spinto Leonardo Bonucci a chiedere l’addio al Milan. Ecco i retroscena sul grande affare di luglio e agosto

Leonardo Bonucci ha scelto: il suo futuro è lontano da Milano e dal Milan. Il difensore centrale e capitano rossonero, simbolo del nuovo Milan cinese, già sgretolato dopo un solo anno, vuole andare via. Il giocatore ha pensato all’addio già a gennaio (si era parlato già all’epoca di un clamoroso ritorno alla Juve) ma Leo ha deciso di rimanere nonostante le cose non girassero per il verso giusto e le prospettive non fossero delle migliori, d’altronde un capitano non abbandona per primo la nave.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Leo non è soddisfatto dell’andamento della scorsa stagione. Non solo per i risultati in campo (gli era stato promesso un Milan in grado di qualificarsi alla Champions e di lottare per lo Scudetto in breve tempo) ma anche per le continue vicende societarie che hanno tenuto banco fino a pochi giorni fa. L’arrivo del Fondo Elliott garantisce solidità alla società ma il progetto è a medio termine e Leo non può più aspettare. Il giocatore ha chiesto di tornare alla Juve anche per accontentare la sua famiglia che non si è ambientata a Milano. Leo vive in albergo e la famiglia ha deciso di tornare a Torino. Ora, LB19 attende la chiamata per tornare nella sua Torino.