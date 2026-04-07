Bosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! Ecco chi è

Bosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! La sua spiegazione dell’episodio

La notte di Zenica continua a lasciare strascichi pesanti. Dopo la qualificazione della Bosnia al Mondiale 2026 ai danni dell’Italia, il portiere Nikola Vasilj è tornato sull’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Gianluigi Donnarumma durante la serie dei rigori. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno bosniaco, rientrato poi in Bundesliga con il suo St. Pauli per la sfida pareggiata 1-1 contro l’Union Berlino, ha raccontato così l’accaduto: «Donnarumma ha provato a stracciarmi il foglietto sul quale avevo appuntato le informazioni sui rigoristi italiani, ma fortunatamente i ragazzi dello staff tecnico ne avevano una copia, ci eravamo preparati bene per ogni evenienza. Non sapevo che in panchina avessero un secondo foglietto, ma è chiaro che nulla è stato lasciato al caso…».

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Il portiere bosniaco ha poi rincarato la dose sul comportamento del capitano azzurro, spiegando: «Sinceramente non potevo credere a ciò che mi stava succedendo, è la prima volta che mi accade una cosa del genere. Con Donnarumma abbiamo iniziato a discutere, poi sono andato dall’arbitro per cercare di convincerlo che il mio avversario si meritava un’ammonizione, il suo mi è sembrato un comportamento davvero antisportivo. Ma alla fine… non voglio dire più di tanto… alla fine abbiamo vinto e qualcuno dice che è il karma. E probabilmente sì, in questa storia c’è qualcosa di simile». Parole che hanno ulteriormente acceso il dibattito su una serata già amarissima per gli azzurri, eliminati ai rigori e fuori dal Mondiale per la terza edizione consecutiva.

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A rendere ancora più clamoroso il caso è poi la storia del 14enne Afan Cizmic, raccattapalle a Zenica e giovane attaccante delle giovanili dell’Nk Celik, diventato in Bosnia una sorta di eroe nazionale. Il ragazzo ha raccontato a Face TV di aver sottratto il foglio con gli appunti di Donnarumma sui rigoristi bosniaci, spiegando: «Ho visto che c’era qualcosa vicino all’asciugamano del portiere dell’Italia e ho capito subito cos’era. Era un foglietto, allora l’ho preso e l’ho nascosto». Lo stesso Cizmic ha poi aggiunto di voler mettere all’asta il cimelio e devolvere il ricavato in beneficenza. Un gesto che in Bosnia è diventato viralissimo, al punto da spingere parte dei tifosi a chiedere che venga portato al Mondiale come mascotte della nazionale.