Brasile, Ancelotti richiama Carlos Augusto: il nerazzurro torna nella Seleção

Il difensore dell’Inter premiato per il suo ottimo avvio di stagione: insieme a Lucas Perri e Wesley rappresenterà la Serie A nelle amichevoli contro Giappone e Singapore. Esclusi Bremer, Douglas Luiz ed Ederson



La Nazionale brasiliana ha ufficializzato la lista dei convocati per le prossime amichevoli contro Giappone e Singapore, in programma rispettivamente il 14 e il 17 novembre. Tra i nomi scelti dal commissario tecnico Carlo Ancelotti spicca quello di Carlos Augusto, difensore dell’Inter, premiato per le prestazioni offerte in questa prima parte di stagione.

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Saranno tre i calciatori provenienti dalla Serie A presenti nell’elenco della Seleção: oltre al nerazzurro, sono stati convocati anche Lucas Perri, portiere del Torino, e Wesley, esterno della Roma. Non figurano invece Bremer, Douglas Luiz ed Ederson, rimasti fuori dalle scelte dell’ex allenatore del Real Madrid.

CARLOS AUGUSTO, RITORNO IN NAZIONALE: ANCELOTTI PREMIA L’INTERISTA

Per Carlos Augusto si tratta di un ritorno importante con la maglia verdeoro. Il difensore nerazzurro era stato convocato l’ultima volta nel 2025, prima di essere escluso dalla lista definitiva per i Mondiali.

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La nuova chiamata rappresenta dunque un’occasione significativa per riconquistare spazio nella Seleção e confermare il proprio valore anche a livello internazionale. La sua duttilità tattica, unita alla capacità di interpretare più ruoli sulla fascia sinistra, costituisce una risorsa preziosa sia per l’Inter sia per la Nazionale brasiliana.

LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI

Portieri: Bento, Lucas Perri, Morisco.

Difensori: Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair Cunha, Jonathan Jesus, Vanderson, Vitor Reis, Wesley.

Centrocampisti: André Luiz, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Gabriel Bontempo, João Gomes, Marlon Gomes.

Attaccanti: Alisson Santana, Allan, Endrick, Estêvão, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior.

Per Carlos Augusto, ora, la possibilità di trasformare questa convocazione in un nuovo punto di partenza con il Brasile.