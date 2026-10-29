Pagelle Frosinone Lecce, Calò da record, Raimondo si conferma - VOTI

Pagelle Frosinone Lecce: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo della nona giornata del campionato italiano

Il sorprendente Frosinone guidato da Massimiliano Alvini, esperto e passionale tecnico dei giallazzurri, travolge il Lecce con un netto e rotondo 5-1 sul rettangolo verde dello stadio Benito Stirpe, nel posticipo della 9ª giornata di Serie A. Una prestazione corale straordinaria che conferma le ambizioni d’alta quota dei padroni di casa, ora a quota 17 punti in classifica e a una sola lunghezza di distanza dal Milan.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

FROSINONE: Palmisani 6, Oyono 6,5, Calvani 6,5 (Fayed s.v.), Monterisi 6,5, Terzić 6,5, Calò 7,5 (El Azzouzi s.v.), Cichella 7,5, Ghedjemis 7 (Fini s.v.), Schmid 6,5 (Hasa s.v.), Kvernadze 6,5, Raimondo 7 (Birligea 7). All. Alvini 7,5

LECCE – Falcone 5; Sibert 6; Thiago Gabriel 6; Veiga 5; Ngom 5; Ndaba 5; (Fatah 6); Maleh 6; (Gorter 5); Gallo 6; Gandelman 6; (Ndri sv); Monteiro 6,5; (Kaba sv); Esteban 5; Di Francesco 5