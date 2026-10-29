Como, tegola Kean: nuovo intervento alla tibia e lungo stop

Infortunio Moise Kean, quando rientra: nuova operazione alla tibia e tempi di recupero lunghi per il giocatore del Como

Brutte notizie per il Como, che dovrà fare ancora a meno di Moise Kean, attaccante della Nazionale italiana e uno dei principali investimenti del club nell’ultima sessione di mercato. Il centravanti è stato infatti sottoposto a un nuovo trattamento chirurgico per risolvere definitivamente il problema alla tibia che continua a condizionarne il recupero.

Una situazione che costringerà il giocatore a prolungare lo stop e che rappresenta una perdita significativa per la squadra allenata da Cesc Fàbregas, tecnico spagnolo impegnato a guidare i lariani tra Serie A e competizioni europee.

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Kean operato: il comunicato del Como

A confermare la notizia è stata la stessa società lombarda attraverso una nota ufficiale diffusa nelle ultime ore.

“Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro”.

L’intervento è andato secondo le previsioni, ma i tempi di recupero si allungano ulteriormente rispetto alle attese iniziali.

Quando torna Moise Kean

In base alle indicazioni fornite dal club, il ritorno in campo dell’attaccante non avverrà prima del mese di dicembre. Kean sarà quindi costretto a saltare una parte importante del calendario, in un periodo particolarmente intenso per il Como.

L’ex attaccante di Juventus e Fiorentina non potrà infatti contribuire alle prossime sfide tra campionato e coppe europee, privando Fàbregas di una delle principali opzioni offensive della rosa.

Lo stop coinvolgerà anche la Nazionale italiana, con il commissario tecnico Roberto Mancini che dovrà rinunciare al giocatore in vista dei prossimi impegni di Nations League.

Tocca a Douvikas guidare l’attacco

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L’assenza di Kean apre inevitabilmente nuovi scenari nelle gerarchie offensive del Como. A beneficiare maggiormente della situazione sarà Douvikas, attaccante greco che fino a questo momento si era alternato con l’azzurro nella corsa a una maglia da titolare.

Con Kean indisponibile per diverse settimane, il centravanti ellenico avrà l’opportunità di assumere un ruolo ancora più centrale nel sistema offensivo della squadra.

Un investimento da proteggere

L’infortunio assume un peso ancora maggiore se si considera l’importanza dell’operazione portata a termine dal Como durante l’estate. La società aveva infatti investito una cifra vicina ai 40 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giocatore dalla Fiorentina, individuandolo come uno dei volti simbolo del progetto. Ora il club punta a recuperarlo senza forzature, con l’obiettivo di ritrovare il proprio attaccante nelle migliori condizioni possibili nel finale del girone d’andata.