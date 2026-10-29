Moviola Frosinone Lecce, polemiche per il rigore assegnato ai ciociari

Tutti gli episodi chiave della sfida di Serie A tra Frosinone e Lecce. Ecco l’analisi completa delle decisioni di Abisso

Il turno infrasettimanale di Serie A continua a far discutere anche sul fronte arbitrale. Dopo diversi episodi controversi emersi sui campi del massimo campionato, le attenzioni si sono concentrate anche sulla sfida tra Frosinone e Lecce, partita che ha visto accendersi le proteste a pochi secondi dall’intervallo.

Nel mirino delle discussioni è finita soprattutto una decisione assunta dall’arbitro Rosario Abisso, protagonista di un episodio destinato ad alimentare il dibattito nelle ore successive al match.

Il rigore per il Frosinone scatena le proteste

L’azione contestata si è verificata nel finale del primo tempo. Il direttore di gara ha indicato il dischetto in favore del Frosinone per un contatto tra Siebert, difensore del Lecce, e Kvernadze, attaccante georgiano della formazione ciociara.

Abisso non ha avuto esitazioni nel concedere il calcio di rigore, successivamente trasformato da Giacomo Calò, centrocampista e specialista dei calci piazzati del Frosinone.

La decisione ha però generato forti proteste da parte della squadra salentina. Le immagini dell’azione hanno evidenziato un contatto giudicato da molti particolarmente lieve, tanto da alimentare dubbi sulla correttezza dell’intervento arbitrale.

Alla luce delle recenti indicazioni arbitrali e delle linee guida adottate nel corso della stagione, l’episodio è apparso a diversi osservatori piuttosto severo nella valutazione finale.

Lecce furioso anche per un episodio precedente

A rendere ancora più accesa la protesta del Lecce è stato un altro episodio avvenuto pochi minuti prima del rigore assegnato al Frosinone.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Protagonisti dell’azione sono stati ancora una volta Calò e Gandelman, centrocampista israeliano della squadra giallorossa. Nell’area di rigore dei padroni di casa si è verificata una trattenuta che i giocatori leccesi hanno giudicato meritevole di una valutazione arbitrale più approfondita.

Secondo le proteste ospiti, quell’intervento sarebbe apparso più evidente rispetto al contatto che ha poi portato al penalty trasformato dal Frosinone.

La partita cambia volto prima dell’intervallo

I due episodi hanno inevitabilmente inciso sull’andamento della gara. Il calcio di rigore trasformato da Calò ha infatti indirizzato il match verso la squadra allenata da Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, che ha potuto affrontare la ripresa con maggiore serenità.

Le polemiche arbitrali, però, hanno finito per occupare una parte importante del dibattito post-partita. In una giornata già caratterizzata da diverse discussioni sugli episodi da moviola, anche Frosinone-Lecce si aggiunge all’elenco delle gare che hanno lasciato spazio a interpretazioni contrastanti e a forti proteste da parte dei protagonisti in campo.