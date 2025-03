Brasile, non solo Ederson: si fa male Alisson e Dorival ne chiama altri tre

Brasile, Dorival cambia in vista la sfida contro l’Argentina: oltre a Ederson il commissario tecnico blaugrana ne convoca tre nuovi

Il Brasile ha convocato quattro nuovi giocatori per la sfida contro l’Argentina del 25 marzo, valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026. Oltre all’atalantino Ederson, il Ct Dorival ha chiamato Beraldo del PSG, João Gomes del Wolverhampton e il portiere Weverton del Palmeiras per sostituire Gabriel Magalhaes e Bruno Guimarães, squalificati, oltre a Gerson e Alisson, entrambi indisponibili per infortunio.

In particolare, Alisson, uscito malconcio dalla sfida contro la Colombia dopo uno scontro con Davinson Sánchez, ha subito un colpo alla testa. Nonostante non abbia riportato problemi clinici, il protocollo FIFA sulla commozione cerebrale impone uno stop di cinque giorni, impedendogli di giocare contro l’Argentina. Il medico della Seleção, Rodrigo Lasmar, ha spiegato che il portiere del Liverpool è stato sottoposto a esami diagnostici per monitorare la situazione.