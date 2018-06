Brasile-Svizzera, seconda sfida del Gruppo E dei Mondiali di Russia 2018: squadre in campo domenica 17 giugno alle ore 20, le info per vedere la partita in streaming e in diretta tv

Domenica 17 giugno 2018 alle ore 20, alla Rostov Arena (leggi anche: MONDIALI 2018: TUTTI GLI STADI – FOTO), va in scena Brasile-Svizzera, seconda sfida del Gruppo E dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale verdeoro, guidata dal 2016 dal commissario tecnico Tite, cerca il grande riscatto dopo la negativa esperienza dei Mondiali 2014 giocati in casa; la selezione svizzera, forte della buona gestione a guida Vladimir Petkovic, punta dritto agli ottavi di finale: per arrivare all’obiettivo, si deve centrare almeno il secondo posto nel raggruppamento comprendente anche Costa Rica e Serbia.

Brasile-Svizzera potrà essere seguita a partire dalle 20 in diretta in chiaro sulle frequenze di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su Mediaset Extra (canale 34 del digitale), qui con il commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset (a QUESTO indirizzo) e in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Brasile-Svizzera, probabili formazioni

QUI BRASILE – Tite confermerà Alisson tra i pali, Danilo, Miranda, Thiago Silva e Marcelo (a cui verrà affidata la fascia da capitano) in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Fernandinho, Casemiro e Paulinho. In attacco si scalda il trio formato da Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. In quest’ottica il Brasile verrebbe schierato col 4-3-3, ma non è da escludere un impiego dal 1′ di Willian in luogo di Fernandinho, con la squadra che potrebbe passare a un sistema più offensivo (4-2-3-1 con Gabriel Jesus punta di riferimento).

QUI SVIZZERA – Vladimir Petkovic non ha grossi dubbi di formazione e, salvo sorprese dell’ultimo momento, riproporrà il 4-2-3-1 con Sommer in porta, capitan Lichtsteiner sulla destra di difesa e in linea con Schar, Akanji e il milanista Ricardo Rodriguez. In mezzo al campo si scaldano Granit Xhaka e Zakaria; sulla trequarti ecco Shaqiri, Dzemalili e Zuber, in supporto della punta centrale che sarà Seferovic.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

Brasile-Svizzera, curiosità e statistiche

Sono 8 i precedenti tra Brasile e Svizzera: bilancio equilibrato con 3 vittorie della Seleçao, 3 pareggi e 2 successi della Nazionale rossocrociata.Brasile e Svizzera tornano a sfidarsi in una competizione ufficiale dai Mondiali del 1950 (in cui le due squadre si affrontarono per la prima volta, risultato di 2-2 al primo turno). Successivamente, le due selezioni si sono incontrate solo in gare amichevoli. L’ultimo precedente tra Brasile e Svizzera risale a cinque anni fa: nell’agosto 2013, vittoria rossocrociata per 1-0 (autorete di Dani Alves). L’ultima vittoria brasiliana contro gli svizzeri risale invece al novembre 2006: 2 a 1 a Basilea (reti di Luisao e Kakà).

Per trovare l’ultimo pareggio tra le due Nazionali bisogna invece andare molto indietro: nel maggio 1982, a Recife, 1-1 firmato da Zico e Sulser. Il Brasile è l’unica Nazionale ad aver partecipato a tutte le 21 edizioni dei Mondiali (compresa l’attuale) e la selezione più titolata con cinque Coppe del Mondo. L’ultima vittoria verdeoro nel torneo globale è datata 2002 (2-0 alla Germania in Giappone). La Svizzera si appresta invece a disputare il suo undicesimo Mondiale (il quarto di fila): i migliori risultati, con l’approdo ai quarti di finale, sono datati 1934, 1938 e 1954. Nell’ultima competizione, giocata nel 2014 in Brasile, la selezione svizzera concluse agli ottavi di finale (quando fu eliminata dall’Argentina).

Brasile-Svizzera, l’arbitro della partita

Brasile-Svizzera sarà diretta dall’arbitro messicano Cesar Ramos. 34 anni, è al suo esordio in Coppa del Mondo.

