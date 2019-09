Brescia, senti Balotelli: «Non mi sono mai allenato così in vita mia»

Brescia, Balotelli mostra attaccamento alle Rondinelle: «Non mi sono mai allenato così. Nazionale? Adesso non ci sto pensando»

Il centravanti del Brescia, Mario Balotelli, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Questa una parte delle parole del centravanti italiano:

«Non mi sono mai allenato così tanto in tutta la mia vita. Ho giocato solamente due amichevoli, sono pronto ma non ho i 90′ nelle gambe. La sfida a Ronaldo? Lui è un campione mentre io devo pensare solo a me e alla squadra. La Nazionale? Devo dare il massimo a Brescia, non ci sto pensando».