Brighton, De Zerbi polemico: «Non mi piace l’80% degli arbitri»

Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, dopo l’ultima giornata di Premier League. I dettagli

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, si è sfogato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sheffield in Premier League.

LE PAROLE – «Sono onesto e chiaro. Non mi piace l’80% degli arbitri inglesi. Non è una novità. Non mi piacciono. Non mi piace il loro comportamento in campo. Devo pensare solo ai miei giocatori. Non è compito mio. Accetto tutto».