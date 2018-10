Brozovic, con il rinnovo aumenta anche la clausola: 60 milioni valida per l’estero

Giornata di rinnovi in casa Inter: Dalbert, Vecino, Miranda, Brozovic, Gagliardini e Candreva. Per il croato anche aumentata la clausola

Nella giornata di oggi ben sei giocatori nerazzurri hanno visto allungarsi il proprio contratto. Tra questi Marcelo Brozovic che dopo l’ottimo fine stagione dell’anno scorso, ha iniziato altrettanto alla grande in questa con autentiche prestazioni da fuoriclasse. Giusto riconoscimento per un calciatore che sotto la cura Spalletti ha ritrovato fiducia nei propri mezzi come dimostrano i tanti palloni toccati durante le partite dal croato. Brozovic ha rinnovato il proprio sodalizio con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2022, ma non solo. Oltre ad una nuova scadenza anche la clausola rescissoria del centrocampista è lievitata.

Si è passati, infatti, dai 50 milioni dell’ultimo contratto ai 60 attuali. La clausola rimane valida sempre solo ed esclusivamente per l’estero. Se verrà esercitata da qualche club estero consentirà ai nerazzurri di fare una grande plusvalenza sul croato, arrivato a gennaio 2015 per soli 12 miloni di euro.