Brozovic, quale futuro? Spalletti parla con la società

Il centrocampista dell’Inter sta disputando un grande finale di stagione. Spalletti potrebbe chiedere la conferma di Brozovic

Il futuro di Marcelo Brozovic è stato in bilico nelle ultime sessioni di mercato. Il centrocampista dell’Inter ha sempre avuto un discreto mercato e più volte è stato vicino a fare le valigie. Il centrocampista croato è stato vicino all’addio anche a gennaio ma i nerazzurri non hanno ricevuto l’offerta giusta e così il calciatore è rimasto alla corte di Luciano Spalletti. Il calciatore, dopo un periodo di appannamento, sembra essersi ritrovato e sta disputando un’ottima seconda parte di stagione. Il centrocampista è diventato uno dei leader tecnici dell’Inter di Spalletti e ora quella clausola di 50 milioni non sembra più così eccessiva.

Il calciatore nerazzurro continua a rendere al massimo da centrocampista centrale nel 4-2-3-1 di Spalletti ma a impressionare è soprattutto la continuità, unica pecca del mediano nerazzurro. Il giocatore, se ceduto per 50 milioni, genererebbe una plusvalenza superiore ai 45 milioni di euro e questo è un aspetto da non sottovalutare per l’Inter. Non è da escludere però che Luciano Spalletti chieda un ‘sacrificio’ alla società: il tecnico stravede per EpicBrozo e, secondo Tuttosport, potrebbe chiedere la conferma del croato anche per il prossimo anno.