Bucchi rivela: «Ecco perché ho rifiutato il Crotone»

Cristian Bucchi ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo i motivi che lo hanno spinto a rifiutare la proposta del Crotone. Il tecnico è stato la prima scelta del club calabrese dopo l’esonero di Giovanni Stroppa.

«Quando si dice sì a una proposta del genere bisogna essere convinti al 100%. L’allenatore deve crederci anche se gli obiettivi sono quasi impossibili. Deve avere un lumicino di speranza acceso per sposare una causa come questa. Quando ho parlato con il Crotone, ci siamo trovati sulle motivazioni ma non sulla programmazione. Non è una questione di contratto, ma di un discorso relativo al futuro. Prendere la panchina del Crotone in questo momento non è facilissimo, dunque ho preferito declinare. Nel corso di una carriera ci sono delle tappe e certi incontri sono fondamentali, anche i momenti spesso sono determinanti. Ho spesso incontrato le persone giuste nei momenti sbagliati. Un po’ come mi è accaduto al Sassuolo dopo Di Francesco. O a Benevento, o ancora a Empoli, quando ero a tre punti dal secondo posto».