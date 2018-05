Buffon gioca la sua prima finale di Coppa Italia con la Juventus

Il portiere della Juventus, Gigi Buffon, sta per scendere in campo per la prima volta in una finale di Coppa Italia con la maglia dei bianconeri

Gigi Buffon scende in campo questa sera per la finale di Coppa Italia. Il portiere della Juve ha deciso di cambiare tendenza rispetto agli anni in bianconero in cui aveva sempre lasciato spazio al suo secondo in Coppa Italia. Quest’anno Gigi ha voluto giocare la Coppa Italia, per la prima volta dopo 5 anni, e questa sera è pronto a difendere i pali della porta bianconera per la prima volta in una finale di Coppa Italia.

Una prima volta, un inedito per il portiere della Juventus. Gigi contro Gigio nella finale di Coppa. Presente e futuro del calcio italiano. Il portierone juventino ha deciso di tornare in campo, in una finale della coppa nazionale, a 19 anni dall’ultima volta: l’ultima finale di Coppa Italia giocata da Gigi Buffon infatti risale al 1999, quando ancora vestiva la maglia del Parma.

