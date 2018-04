La promessa della Juve: «Vinciamo per Buffon»

Il portiere della Juventus si ritirerà a fine stagione. Il gruppo bianconero vuole regalare almeno un trofeo a Buffon

La Juventus si compatta in vista del difficile finale di stagione. I bianconeri hanno dilapidato un vantaggio di 5 punti ma si aggrappano all’ultimo punticino rimasto e che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. La Juve ha un punto in più sul Napoli e nonostante le voci e i problemi è ancora prima in campionato. Secondo Tuttosport i bianconeri vogliono evitare la beffa anche per regalare a Gigi Buffon una degna conclusione di carriera. Il portiere appenderà i guanti al chiodo al termine della stagione e rischia di ritrovarsi senza un trofeo vinto.

Gigi non parteciperà al Mondiale con la Nazionale e non vincerà la Champions League (resterà per sempre l’ossessione del portiere che può consolarsi però con la vittoria della Coppa Uefa con il Parma e del Mondiale con la Nazionale). I compagni hanno fatto una promessa al loro numero uno e vogliono vincere le prossime 4 partite per regalare a Gigi Buffon il settimo Scudetto consecutivo. La Juve prova a spazzare via le voci e si compatta. Chiellini, infortunato, ha raggiunto il ritiro milanese e sarà accanto alla squadra. Anche questo fa gruppo.