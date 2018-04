Chiellini cuore Juve: in ritiro a Milano nonostante l’infortunio

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, è partito in ritiro con la formazione bianconera nonostante l’infortunio: le ultimissime

Giorgio Chiellini vuole dimostrare ancora una volta vicinanza alla sua Juventus e vuole smentire le voci circolate in settimana riguardo a una presunta lite nello spogliatoio bianconero tra Buffon e Benatia dopo la sconfitta in casa con il Napoli, lite smentita dal portiere bianconero (Leggi anche: Buffon-Benatia: lite? Il portiere smentisce), da Barzagli e anche da Massimiliano Allegri quest’oggi in conferenza stampa. Lo spogliatoio bianconero è unito: questo il messaggio che vogliono far passare i bianconeri.

Anche Giorgio Chiellini, difensore bianconero attualmente infortunato, vuole stare vicino alla squadra in un momento non semplice. Il Napoli è a -1, c’è bisogno di tutti per fare gruppo. La Juve vuole compattarsi, vuole costruire una corazza per respingere gli attacchi mediatici e per respingere gli attacchi del Napoli e per questo motivo il numero 3 bianconero ha scelto di unirsi alla squadra: Giorgio è partito con i suoi compagni per il ritiro a Milano. Il centrale ha finito anzitempo la sua stagione e sarà vicino alla squadra. Il presunto nervosismo divampante in casa Juve viene smentito anche con questi gesti. Giorgione difende anche il gruppo: Juve unita verso l’obiettivo Scudetto.