Juventus, Buffon smentisce la lite con Benatia: «Gossip inventato»

Vi abbiamo riportato la notizia della presunta lite tra Medhi Benatia e Gigi Buffon dopo Juventus-Napoli, pochi minuti fa è giunta la smentita del capitano bianconero: ecco le sue parole

Acque agitate in casa Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato di un battibecco tra Buffon e Benatia nell’immediato post-partita. Il capitano bianconero, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale, ha smentito fermamente l’indiscrezione giornalistica: «E’ quel tipo di gossip, palesemente inventato, che si portano dietro le sconfitte, soprattutto in realtà e in squadre che sembrano non avere mai talloni d’Achille come la Juventus e quindi si cerca in tutti i modi di destabilizzare un ambiente e di scombussolare quelle che sono le nostre certezze e la nostra unione».

Continua Gigi Buffon ai microfoni di Jtv: «Sicuramente, come è normale che sia e come sempre è successo da quando sono qui, in certi momenti trovo logico e doveroso che tutti noi ci confrontiamo: questo è accaduto ed è vero, ma nessuno si è mai permesso in situazioni simili di puntare l’indice verso qualcuno nello specifico, colpevolizzandolo per una sconfitta o per un errore. Posso solo dire che un ragazzo come Benatia, estremamente rispettoso e che ha sposato la causa Juve con educazione, è eccezionale. Mi spiace essere qua a dover dire che non è assolutamente vero che Mehdi abbia mancato di rispetto o che abbia risposto a me, ma lo devo dire di fronte a queste notizie false: una precisazione è dovuta per la tutela del gruppo e per la tutela di Mehdi».