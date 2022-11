Buffon: «Scudetto Juve? Devono accadere due cose»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai della Juventus e del calcio italiano

JUVENTUS – «La Juventus secondo e quando ripartirà il campionato sarà una squadra da tenere d’occhio perché al completo può far paura. Ora parlare di rimonta mi sembra fuori luogo perché per dare modo a questa rimonta devono accadere due cose: la prima è la continuità agli ultimi risultati e l’altra che il Napoli si inceppi, che sembra al momento una macchina inarrestabile».

PORTIERI – «La crescita dei nuovi portieri è perché gli si è data l’opportunità di giocare e sbagliare. Vicario e Provedel hanno trovato la maturità che giustifica il ruolo che stanno avendo nelle rispettive squadre e la considerazione mediatica. Entrambi stanno facendo cose straordinarie con un rendimento molto alto. Devo dire anche Meret sta facendo una stagione eccezionale a Napoli. Adesso è tornato anche Carnesecchi, altro ragazzo da tenere in considerazione».

ITALIA – «Non si può dare un giudizio sulla base della partita, soprattutto per l’importanza. Come sappiamo non è che noi abbiamo mai eccelso a risultati importanti nel amichevoli. Mancini ha voluto fare prove in ottica futura e dare giudizi troppo negativi sarebbe forviante».

CONDIZIONE – «Io sto molto bene. Ho avuto un brutto infortunio che mi porterà via altri 20 giorni. Si è rimarginato lo strappo muscolare e a metà dicembre mi riaggrego con la squadra per essere pronto a gennaio».