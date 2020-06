Bundesliga in TV oggi, il programma di venerdì 5 giugno. Il Borussia Moenchengladbach cerca punti in chiave Champions League

Torna di nuovo in campo la Bundesliga, con il match di recupero tra Friburgo e Borussia Moenchengladbach. Gli ospiti cercheranno di portare a casa punti importanti in chiave Champions League, ma attenzione anche a Grifo e compagni. Domani torneranno in campo le altre squadre.

Ecco il programma completo di venerdì 5 giugno: