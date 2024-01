Bundesliga, pari Leverkusen: il Bayern accorcia in classifica

Bundesliga, il Bayer Leverkusen pareggia 0-0 contro il Borussia M’Gladbahc: alle sue spalle il Bayern Monaco vince e accorcia

Si interrompe la serie di vittoria del Bayer Leverkusen in Bundesliga: contro il Borussia M’Gladbach la squadra di Xabi Alonso non va oltre al pareggio per 0-0. Una brutta notizia per le Aspirine, che alle loro spalle vedono il Bayern Monaco avvicinarsi.

I bavaresi vincono in trasferta contro l’Ausburg: la squadra vince 2-3 con le reti di Pavlovic, Davies e Kane, che danno i tre punti nonostante la doppietta di Demirovic, che nel finale spaventa dal dischetto il Bayern. Adesso la distanza dalla vetta è di soli due punti.