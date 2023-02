Buon compleanno a… Jakub Kiwior

Jakub Kiwior compie oggi 23 anni. Buon compleanno al difensore polacco dell’Arsenal, un passato in A allo Spezia

Oggi Jakub Kiwior compie 23 anni. E se fino a pochi giorni fa si trovava a La Spezia, città che non tocca a 100.000 abitanti, la sua festa la farà a Londra, che 100.000 abitanti è facile che li incontri se ti fai una passeggiata, per così dire. Un evento reso possibile, oltre che dai meriti del giocatore, dal fatto che in Premier League sborsare 25 milioni di euro e aggiungervi anche qualche bonus non rappresenta certamente un problema. Ed è così che il difensore polacco, messo sotto osservazione da diversi club europei, è passato dal dover lottare per la salvezza in Italia a competere nella squadra che attualmente è in testa in Inghilterra. L’Arsenal si è assicurato un giocatore per il presente e per il futuro. Un domani, qualora decidesse di lasciarlo andare, il 5% della sua rivendita finirebbe nelle casse del club ligure. Che tanti soldi non solo non li aveva mai visti, è probabile che non li avesse mai pensati visto che rappresentano quasi il triplo della cessione da record di David Okereke nel 2019 al Bruges. Ma tra il Belgio e l’Inghilterra c’è tutta la differenza del mondo e in questa sessione invernale di mercato si è avvertita tutta.



Ci sono parole, quando si presenta un nuovo acquisto, che possono suonare di prammatica. Ma quelle sentite in casa Gunners sono riuscite a non sembrarlo. «É un giovane talento che stavamo monitorando da tempo», ha detto il direttore sportivo Edu. E il tecnico Mikel Arteta, ha espresso un più che convinto: «È fantastico che Jakub si unisca a noi. È un giovane difensore versatile che ha dimostrato un enorme potenziale e qualità con lo Spezia in Serie A e anche a livello internazionale con la Polonia. Jakub è un giocatore che ci darà forza e qualità al nostro reparto difensivo». Che cosa ha convinto l’Arsenal a puntare sul ragazzo in maniera così determinata, oltre magari alla necessità di agire per bruciare sul tempo la concorrenza.



Pensando a Qatar 2022, dove il polacco era la “gloria” dello Spezia insieme al gallese Ampadu, viene in mente una scena. Al terzo minuto di recupero della gara con l’Argentina, quando ormai il 2-0 sorride ai molto prossimi campioni del mondo, si vede Tagliafico arrivare a tu per tu con Szczesny. Tocco delizioso, sfera che supera il portiere della Juventus e urlo del gol strozzato in gola perché Kiwior si tuffa e di testa impedisce che il risultato acquisti maggiore rotondità. E poi ne viene in mente un’altra. Succede in Francia-Polonia, quando lo stadio ha un sussulto di meraviglia perché il tabellone comunica che Kylian Mbappé ha toccato i 35 orari nella sua corsa. Ad andare a cercare di contenerlo, ad aiutare un compagno in fase di raddoppio c’è proprio lui, Jakub a misurare il suo passo con il Jacobs del calcio. Certo, nella stessa gara Giroud effettua una torsione che porta al vantaggio Bleus ingannandolo l’allora ventiduenne. Ma non è che si deve essere perfetti in tutto per prendere un volo che ti porti a Londra.



Ci sono anche immagini prettamente italiane ad accompagnare il curriculum di Kiwior. Un salvataggio puntuale in scivolata su Correa nella sua prova d’esordio, scenario San Siro e avversario l’Inter. Una prestazione importante a Napoli al primo anno e una ancora più macroscopica in questo campionato, quando le prende tutte di testa e rischia anche di portare in vantaggio i suoi se non trovasse il dirimpettaio Rrahmani a impedirglielo con un salvataggio sulla linea. La partita giocata contro il Cagliari, turbante in testa a combattere in nome di tutti. E, infine, la cosa più importante: riuscire a emergere anche in alcune circostanze nelle quali la squadra va in sofferenza, cosa non propriamente facile né comune a molti.

Il passaggio dall’Italia all’Inghilterra è ancora incompiuto. Per ora Kiwior ha osservato i suoi nuovi compagni dalla panchina. Sarebbe un vero peccato se lo avessimo perso in Serie A per vederlo ai bordi della Premier League.