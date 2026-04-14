Buonfiglio spiazza tutti: «Il commissariamento auspicato da Lotito e Abodi? Probabilmente andrei a casa io…». Annuncio del presidente del CONI!

Buonfiglio, presidente del CONI, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’ipotesi commissariamento paventata da Lotito e Abodi

Il terremoto sportivo e istituzionale che ha travolto il calcio italiano dopo la clamorosa e drammatica eliminazione di Zenica contro la Bosnia non accenna a placarsi. La terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, portando l’intero movimento a interrogarsi sul proprio futuro. Tra le macerie della gestione tecnica e le inevitabili scosse ai vertici della Federcalcio, la politica e i massimi dirigenti sportivi si scontrano duramente sulle modalità per far ripartire la macchina federale.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il pressing per il commissariamento della Federazione

Nelle ultime settimane, il dibattito si è infiammato attorno all’ipotesi di azzerare la governance attuale attraverso un intervento perentorio dall’alto. Figure di spicco come il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, hanno spinto con forza per questa drastica soluzione, ritenuta necessaria per attuare riforme profonde senza l’ingerenza e i veti delle vecchie dinamiche di palazzo. Tuttavia, questa strada incontra un ostacolo burocratico e normativo insormontabile.

La netta presa di posizione di Luciano Buonfiglio

A fare totale chiarezza sulla questione e a spegnere le illusioni di una rapida risoluzione d’imperio è intervenuto direttamente il nuovo Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. Il numero uno dello sport italiano ha spiegato in maniera inequivocabile i limiti legali del proprio raggio d’azione.

Affrontando apertamente le dirette richieste arrivate dal Governo e da alcuni esponenti della Lega Serie A, il capo del Comitato Olimpico ha gelato l’assemblea dichiarando: “Il commissariamento auspicato da Lotito e Abodi? Con le regole e gli statuti che esistono, non posso commissariare. Altrimenti mi farebbero un ricorso al Tar e probabilmente andrei a casa io…”.

Ripartire dalle basi: la vera ricetta per la crisi azzurra

Le dichiarazioni del Presidente mettono a nudo l’estrema complessità dell’ordinamento sportivo, evidenziando come una mossa forzata si tradurrebbe in un clamoroso autogol davanti alla giustizia amministrativa. Oltre a chiarire il nodo burocratico, Buonfiglio ha voluto indicare la vera rotta per la rinascita: non serve affidarsi unicamente a un nuovo commissario o sperare nei miracoli di un nuovo commissario tecnico, ma è indispensabile ricostruire il sistema a partire dalle scuole calcio e dai settori giovanili. Solo con programmi solidi, un’etica condivisa e un lungo lavoro mirato sulle nuove generazioni, il movimento calcistico nazionale potrà finalmente mettersi alle spalle i fallimenti degli ultimi anni.